Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi
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Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın geleceği hakkında belirsizlikler devam ederken, Brezilya basınından gelen bir haberle durum netlik kazanıyor. Santos ile sözleşme uzatma konusunda çok yakın olduğu belirtilen Neymar'ın, kulüp tarafından sunulan 1 yıllık yeni teklifi kısa süre içinde onaylaması bekleniyor.

Adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılan dünya yıldızı Neymar'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken Brezilya'dan yeni bir haber gündeme geldi.

1 YILLIK ANLAŞMAYI İMZALAYACAK

UOL'de yer alan habere göre, 33 yaşındaki deneyimli futbolcu kulübü Santos'ta kalmaya çok yakın. Santos, Neymar'a 1 yıllık yeni teklif yapacak. Oyuncunun kısa süre içinde bu teklifi onaylaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyla yapılacak yeni anlaşmada bonusları öne çıkaracak. Böylece Neymar'ın kazancı oynadığı maçlara ve ulaşılan hedeflere göre şekillenecek.

Altyapısında yetiştiği Santos'tan 2013'te ayrılarak 88 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Neymar, 2017 yazında Katalan devinden Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Fransız ekibine 222 milyon euroluk transferi, onu dünyanın en pahalı futbolcusu konumunda tutuyor.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

2023 yazında PSG'den ayrılıp Al Hilal'e imza atan deneyimli futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle burada istikrarlı olamadı ve 2025'in Ocak ayında yarım sezonluk anlaşmayla yıllar sonra Santos'a geri döndü. Santos formasını geride kalan sezonda 12 kez sırtına geçiren Neymar takımına 3 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrkun Yıldırım:

İnşallah Ali koç bir hata yapıp Neymar'ı almaz adam kronik sakat 1 maç oynar 5 maç oynamaz , gittiği takımlara bakın görürsünüz 1 maç var 5 maç yok, zaten Araplar'dan da 150 -200 milyon dolar aldı paraya da ihtiyacı yok, buraya turist ömer gibi tatil yapmaya gelir. En iyisi Brezilya'da kalsın.Ali koç uyanık ol bu oyuna gelme bu sefer.

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