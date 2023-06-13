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Fenerbahçe iddiaları için ilk kez konuşan Sergen Yalçın, fitili yaktı: Oturur konuşuruz

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından özellikle taraftar Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Konuya ilişkin ilk kez konuşan deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de göreve kimin getirileceği büyük merak konusu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.

"TEKLİF GELMESİ DURUMUNDA, OTURUR KONUŞURUZ"

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'NIN DA ADI GEÇİYOR

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Sergen Yalçın Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

kamil yılmaz:

Sergenin 2007 de gs-bjk maçında 89. dk. da bjk atağında gole giderken geri dönüşünü unutmadık. Yönetimin onun adını gündeme alması bile yanlış. Yerli hoca olarak Aykut ve Volkan var. Kesinlikle Sergen olmaz

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