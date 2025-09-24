Haberler

Fenerbahçe, Hırvatistan'dan puansız döndü

Fenerbahçe, Hırvatistan'dan puansız döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü Sebastian Szymanski'den geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı Dinamo Zagreb, 3-1'lik skorla kazandı.

ZAJC'IN VURUŞU DIŞARIDA

16. dakikada sağ kanatta Brown'un kaptırdığı topta Valincic'in pasını ceza sahası içinde Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

DINAMO ZAGREB ÖNE GEÇTİ

21. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Beljo'nun yerden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

SYZMANSKI'DEN MUHTEŞEM CEVAP

25. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Szymanski'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Fenerbahçe, Hırvatistan'dan puansız döndü

EV SAHİBİ EKİP YENİDEN ÖNDE

50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valincic, topu kalenin önüne doğru gönderdi. Savunmanın kaçırdığı topu Beljo tamamladı ve golü buldu.

90+5'TE FARK İKİYE ÇIKTI

Son saniyelerde gelişen Dinamo Zabreb atağında Mounsef Bakrar, 90+5'te sağ çaprazdan uzak köşeye sert şutunda topu ağlara yolladı.

FENERBAHÇE PUANSIZ BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne puansız başladı. Dinamo Zabreb ise ilk maçında 3 puanla tanıştı. İkinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Nice'i ağırlayacak. Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

At sahibine göre kişner demiş atalarımız.Kim ne yaptı saha içinde.sebo gol attı da baska birsey yaptı mı.Paf takımını çıkarın antranörüyle birlikte ama.Bu takimi yenerlerdi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Sanırım birileri birşeyler söylüyordu.... Nerde o komusanlarrr, kuyruğunu kıçına sıkıştırıp kaçtı mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Abicim almana yenilirsin, İngiliz’e yenilirsin, İspanyol’a yenilirsin anlarız ama Hırvat’a da yenilme be. Diyor ya geldiği gibi gitmediler, idini, bidini bırakıp gittiler. Ali koç sana yazar bu mağlubiyet. Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda benim daha sakalım bile çıkmamıştı. Yemin ederim takımdan tiksindim artık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Bu adamdan bir halt olmayacağını zaten biliyordum bur an önce gönderin aksi halde çok geç olacak bütün suç Ali Koç'un yerli bir tarafına mı batıyordu ki gittin tedescoyu getirdin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bizim hakemler olaydı bi kırmızı bir penaltı işi çözerlerdi ama ne yaparsın elin oğlu acımıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
