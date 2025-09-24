Fenerbahçe, Hırvatistan'dan puansız döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadyumu'nda oynanan maçı Dinamo Zagreb, 3-1'lik skorla kazandı.

ZAJC'IN VURUŞU DIŞARIDA

16. dakikada sağ kanatta Brown'un kaptırdığı topta Valincic'in pasını ceza sahası içinde Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

DINAMO ZAGREB ÖNE GEÇTİ

21. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Beljo'nun yerden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

SYZMANSKI'DEN MUHTEŞEM CEVAP

25. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Szymanski'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

EV SAHİBİ EKİP YENİDEN ÖNDE

50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valincic, topu kalenin önüne doğru gönderdi. Savunmanın kaçırdığı topu Beljo tamamladı ve golü buldu.

90+5'TE FARK İKİYE ÇIKTI

Son saniyelerde gelişen Dinamo Zabreb atağında Mounsef Bakrar, 90+5'te sağ çaprazdan uzak köşeye sert şutunda topu ağlara yolladı.

FENERBAHÇE PUANSIZ BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne puansız başladı. Dinamo Zabreb ise ilk maçında 3 puanla tanıştı. İkinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Nice'i ağırlayacak. Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.