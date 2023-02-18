Fenerbahçe hayali kısa sürdü! Sarı-lacivertliler, genç stoper Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir veda yaşandı. Sarı-lacivertliler, bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı. 18 yaşındaki futbolcu, yaşanan bu gelişmenin ardından ülkesi İsrail'e geri döndü.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir A Takım için deneme idmanlarına çıkan genç stoper beğenilmedi. Fenerbahçe, İsrailli savunmacıyla yollarını ayırdı.

DENEME İDMANLARINA ÇIKTI

Kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı. 18 yaşındaki stoper bir süredir Fenerbahçe ile deneme idmanlarına çıkıyordu.

İSTENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe, İsrail'in Ashdod takımında forma giyen genç savunmacıyı A Takım için deneme antrenmanlarına almıştı. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerle çalışmalarını sürdüren Maor Yashilirmak sınıfı geçemedi. Fenerbahçe, İsrailli stoper ile yollarını ayırdı.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

18 yaşındaki futbolcu yaşanan bu gelişmenin ardından Ashdod'a geri döndü. Oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyordu.

"HAYALİM FENERBAHÇE'DE OYNAMAK" DEMİŞTİ

Maor Yashilirmak geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda yurt dışındaki favori takımının Fenerbahçe olduğunu söylemiş, hem kendisinin hem de babasının hayalinin Sarı-Lacivertlilerde oynamak olduğunu dile getirmişti.