Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.