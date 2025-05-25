Fenerbahçe, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda futbolcular ısınma ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını yaptılar.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Bu antrenman ile Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Mersin'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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