Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacak.