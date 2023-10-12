Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.