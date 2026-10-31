Fenerbahçe, Göztepe'yi teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde konuk etti

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlendi.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Galatasaray ile son maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımı sahaya sürdü. Galatasaray karşısında ilk 11'de başlayan Archie Brown ve Mason Greenwood, Göztepe karşısında kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Kojo Oppong ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer buldu.

Kalede eldivenleri Ederson'a veren Dirk Kuyt, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi yer aldı. Orta sahanın sağında Oğuz Aydın, solunda ise Kerem Aktürkoğlu forma giydi. On numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci'ye görev veren Kuyt'ın ileri uçtaki tercihi ise Romelu Lukaku oldu.

TAKIMIN BAŞINDA DIRK KUYT YER ALDI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, yaptığı toplantıda milli araya kadar Dirk Kuyt ile devam edilmesine karar verdi. Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin Göztepe'yi konuk ettiği maçta teknik sorumlu olarak kulübede yer aldı.

OPPONG İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. 22 yaşındaki futbolcu, Göztepe karşısında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın ilk 11'deki tercihi oldu. Oppong daha önce 4 maçta süre almıştı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake maçta forma giyemedi. PFDK tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown ve viral enfeksiyon geçiren Mason Greenwood maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti. Mücadeleyi yaklaşık 30 bin taraftar, tribünden takip etti.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maç öncesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı dev Türk Bayrağı açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı