Fenerbahçe-Göztepe maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelede VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak.
Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Murat Tuğberk Curbay görev yapacak.
Ligde bugün oynanacak diğer maçlarda VAR'lar şöyle:
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK: Onur Özütoprak
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan