Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi Dirk Kuyt yönetiminde kampa girdi

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi Dirk Kuyt yönetiminde kampa girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Dirk Kuyt yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: AA