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Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi Dirk Kuyt yönetiminde kampa girdi

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Dirk Kuyt yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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