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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını Dirk Kuyt yönetiminde sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını Dirk Kuyt yönetiminde sürdürdü. Antrenman salonda core çalışmasıyla başladı, sahada pas çalışması yapıldı ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle pas çalışması yapılan idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
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