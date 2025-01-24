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Fenerbahçe, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana yeni transfer Diego Carlos katıldı ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Diego Carlos da antrenmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, idmanı şut ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Diego Carlos ile sakatlıktan dönen İsmail Yüksek antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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