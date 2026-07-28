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Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi elemesi durumunda Sturm Graz ile karşılaşacak

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Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, Simon Seidl ve Emran Soglo'nun golleriyle 2-0 kazandı. İlk maçta da 4-0 galip gelen Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmayı kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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