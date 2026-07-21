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Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi 1-0 Mağlup Etti

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi. Talisca'nın golüyle galip gelen Fenerbahçe, rövanş için Polonya'ya gidecek.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Chobani Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetti.

Fenerbahçe 37. dakikada Talisca'nın attığı golle Gornik Zabrze karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

Turun rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Kaynak: ANKA
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