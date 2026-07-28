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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Zabrze Arena’da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Zabrze Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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