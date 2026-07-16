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Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 21 Temmuz'da oynanacak Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 21 Temmuz Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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