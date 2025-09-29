Haberler

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile Yeni Planlamalar Yaptı
Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül'ün Samandıra'daki rolü konusunda yeni bir planlama yaptığını açıkladı. Gönül'ün saha içindeki görevinden çok, genel yapıda ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Fenerbahçe, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile ilgili yeni planlamaya gidildiğine dair bilgilendirme mesajı yayımlayarak, "Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir" denildi.

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı 'Samandıra ruhunu geri getirme' hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
