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Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sivasspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sivasspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Giresunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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