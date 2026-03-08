Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlarda 18 puan topladı

Samsunspor karşısında geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü maçlarda 18 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 yendi. Karadeniz ekibi, 11. dakikada 1-0 öne geçerken, 4 dakika sonra gelen beraberlik golünün ardından 23. dakikada 2. kez öne geçti. Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 geride kapatırken 89'da yeniden eşitliği sağladı. Sarı-lacivertliler 90+5. dakikada galibiyet golünü buldu.

Bu sezon Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Trabzonspor deplasmanlarında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynadığı Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmandaki Antalyaspor maçlarında da geriden gelerek 1 puan aldı. Fenerbahçe, kırmızı-beyazlı ekibe karşı da galibiyet elde ederek söz konusu süreçte toplam 18 puanı hanesine yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı