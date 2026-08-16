Fenerbahçe'den Hakem Tepkisi: İki Penaltı Verilmedi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, iyi oynamadıklarını ancak hak ettikleri iki penaltının da verilmediğini belirtti.

Uslu, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakemin yönetimini eleştiren Uslu, "Keşke galip gelseydik ama iyi oynamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ederiz, iki kere geldiler, iki gol oldu. Ama şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle, işte 18 Ağustos Salı günü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için yine maçı var, dolayısıyla bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım." diye konuştu.

Talisca'nın bir pozisyonunun doğru değerlendirilmediğine vurgu yapan Uslu, şunları kaydetti:

"Gerçek bir şey var, özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık; penaltı ve kırmızı kart, kitap öyle yazıyor. Ama VAR yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon Başkanı'ndan, MHK'nin başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler artık olmasın, her türlü tedbir alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadık. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez bizim açımızdan, tabii diğer bütün takımlara da saygımız var."

"Tedbir alırız" söylemine ilişkin soruya Uslu, "Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa yani ligle ilgili, Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu yüzde 100 penaltı yani, hele bir tanesi öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani." şeklinde yanıt verdi.

Uslu, erteleme talebiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle bir prensip kararı almışlar. Nasıl 10+4'le ilgili orada bir şey diyemiyoruz tabii. Aldıkları karara biz karışamıyoruz. Federasyon, bu işi yöneten insanlar. Dolayısıyla onunla ilgili ama birazcık bu şekilde düşünmeleri lazımdı. Çünkü biz bu kadar transfer yapıyoruz, takımı hazırlamaya çalışıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz bütün maçları kazanarak geldik buraya kadar. Türkiye ligi çok zor bir lig. Dün de gördünüz işte diğer rakiplerimiz de hepsi puan kaybetti. Bugün de kaybeden var. Yani bununla ilgili tabii lig çok uzun ama böyle devam ederse hakikaten yanlış oluyor diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA