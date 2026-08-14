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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Süper Lig ilk haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Ekip, bu akşam özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptı. Futbolcular günü taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip bu akşam özel uçakla Ankara'ya giderek maç için kampa girecek.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesi yarın 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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