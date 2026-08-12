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Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde başladı. Sturm Graz maçında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular core çalışması yaparken, diğerleri kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Dün oynanan Sturm Graz mücadelesinde 60 dakikadan fazla görev yapan oyuncular, salonda core çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise core idmanının ardından kuvvet ve dayanıklılık antrenmanıyla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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