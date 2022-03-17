İmza törenine damga vuran an! Herkes Arda Güler'in bebeklik fotoğrafını konuşuyor

Fenerbahçe, Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'nun aralarında bulunduğu 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Başkan Ali Koç törende genç yıldızlardan övgüyle bahsederken, Arda Güler'in Fenerbahçeli bebeklik fotoğrafı imza törenine damga vurdu.

"BU SÖZLEŞMELER BENİM İÇİN FORMALİTE"

İmza töreninde konuşan Arda Güler, "Çok mutluyum. Bu zamana kadar bana desteği esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken kalbime girdi. Bu sözleşmeler benim için formalite. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah en hayırlısı olur. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

Arda Güler

"TARİHE GEÇTİN"

Ali Koç ise genç yıldız için yaptığı açıklamada, "Arda Güler, inşallah hep güler. Arda için öncelikle Sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ne, böyle bir futbolcu yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Ben nazara inanan biriyim. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah bir sıkıntı, sakatlık yaşamazsın ve üzerine koyarak devam edersin. Daha çok başındasın kariyerinin. Tarihe de geçtin, en genç golcü olarak.

"VITOR PEREIRA'YA TEŞEKKÜRLER"

Annesi babasıyla da yakinen tanışıyoruz. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Arda için iyi para verdik. Öyle bedava gelmedi. Arda konusu ilk önüme geldiğinde bir fotoğraf vardı. Fenerbahçe, Alex posterlerinin önünde bağdaş kuran, akademik açıdan başarılı bir çocuk. Arda'yı isteyen birçok kulüp vardı, vermemişlerdi. Sonra ben aradım, anlaştık. Çok yolun başındasınız. Aman aman. Basın sizi bir günde gökyüzüne çıkarır, bir günde yerin dibine batırır. Çok çok dikkat edin. İsmail Hoca'ya da teşekkür edin. 'Hocam neden oynamadı, neden yedekten girdi' dediğimde 'Bir planım var' dedi. Vitor'a da teşekkürler. O da sana inandı, oynattı. İkisinin de üzerinde emeği var." ifadelerini kullandı.

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