Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın 41. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Gaziantep FK, 52. dakikada Alexandru Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Golün ardından çabuk toparlanan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlardan yararlanamazken, 59. dakikada N'Golo Kante'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 68. dakikada yine Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın 79. dakikasında Dorgeles Nene ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından lider durumda bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi.

Müsabakayı, 12 bin 726 biletli seyirci takip etti.

Kante siftah yaptı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Kış transfer döneminde takıma katılan tecrübeli yıldız, Gaziantep FK karşısında 59. dakikada bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda Kante'nin Fenerbahçe formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Nene'den hat-trick

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında 3 gol attı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a yükselten Nene, ilk kez hat-trickt yaptı. Nene, daha önce Kayserispor karşısında da 2 gol atmıştı.

Türkiye Kupası ve Avrupa'da da birer gol bulan Nene, toplamda 11 gole ulaştı.

Gaziantep FK'nin penaltısı VAR'dan geldi

Gaziantep FK'nin 51. dakikada kazandığı penaltı, VAR kararıyla geldi.

Bu dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Asensio'nun müdahalesinde önce oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi.

Sağlam, 51. dakikada penaltı kararı verirken bir dakika sonra Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Talisca formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 resmi maçta forma giyemeyen ve uzun süre sakatlık yaşayan Talisca, 58. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna dahil oldu.

Gaziantep FK'ye son 3 maçta da 4 gol attı

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 3 resmi maçta da rakip filelere 4 gol bıraktı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanırken, kupada karşılaştığı rakibine yine 4-0'lık üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, bu maçta da rakibini 4-1 ile geçmeyi başardı.