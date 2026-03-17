Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Nene'nin hat-trick yaptığı maçta, Kante ve Maxim gibi oyuncular da gol sevinci yaşadı.

Stat: Chobani

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan (Dk. 46 Mert Müldür), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 84 Fred), Nene, Asensio (Dk. 84 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Cherif (Dk. 58 Talisca)

Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Kozlowski, Gassama (Dk. 74 Camara), Perez, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 87 Gidado), Bayo, Maxim

Goller: Dk. 41, 68 ve 79 Nene, Dk. 59 Kante (Fenerbahçe), Dk. 52 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nene, Dk. 65 Tedesco (Teknik direktör) (Fenerbahçe)

51. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerin ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırırken VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam, pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Asensio'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıda topun başına Maxim geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

56. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Mert Müldür'ün sağdan kale sahası içine ortasında topla buluşan Asensio'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kante'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1.

68. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Guendouzi'nin derin pasında savunmanın arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu. Kaleci Burak Bozan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-1.

79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Orta sahada topla buluşan Asensio, savunmanın arkasına koşan Nene'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçtaki 3. golünü kaydetti.

82. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Talisca'yla verkaç yapan Guendouzi, ceza sahası sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
500

