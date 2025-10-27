Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Etti
Süper Lig 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin gollerini En Nesyri ve Talisca kaydetti.
Ömer ŞULUL / GAZİANTEP, -
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Arda Kızıldağ (Dk. 75 Semih Güler), Abena, Melih Kabasakal (Dk. 82 N'diaye), Rodrigues, Perez (Dk. 46 Sorescu), Kozlowski (Dk. 75 Boateng), Lungoyi (Dk. 66 Yusuf Kabadayı), Camara, Maxim, Bayo
FENERBAHÇE: Ederson - Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 60 Levent Mercan), Alvarez (Dk. 55 Fred), İsmail Yüksek, Nene, Asensio (Dk. 60 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 55 Oğuz Aydın), En Nesyri (Dk. 76 Talisca)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Abena ( Gaziantep Fk )
GOLLER: Dk. 4 - Dk. 21 En Nesyri, Dk. 80 - Dk. 84 Talisca ( Fenerbahçe )
SARI KARTLAR: Sorescu, ( Gaziantep Fk ), Oosterwolde, Brown, Alvarez, Skriniar, Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe )
4'üncü dakikada sağ köşeden serbest vuruş kullanan Fenerbahçe'de Kerem Aktüroğlu'nun ortası kaleci Burak Bozan'dan döndü. Pozisyonun devamında En Nesyri'nin vuruşu ağlara gitti: 0-1.
8'inci dakikada serbest vuruş kullanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Rodrigues'in vuruşu kaleci Ederson'da kaldı.
18'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan En Nesyri'nin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topa En Nesyri tekrar vurdu fakat meşin yuvarlak direkte kaldı.
21'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında İsmail Yüksek pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Asensio'ya verdi. Asensio'nun pasında müsait pozisyondaki En Nesyri'nin vuruşu ağlara gitti: 0-2.
43'üncü dakikada savunmada Oosterwolde topu taşıyarak ceza sahası çizgisine kadar getirdi. Oosterwolde'nin vuruşu kaleci Burak'ta kaldı.
52'nci dakikada Gaziantep FK'da sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Bayo'nun vuruşu kalecide kaldı.
57'nci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Nene'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Asensio'nun vuruşunu kaleci Burak ayağıyla çıkardı.
72'nci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında İsmail'in ara pasında topla buluşan En Nesyri'nin müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci Burak çıkardı.
79'uncu dakikada Fenerbahçe'de sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Burak kurtardı. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin şutu direkten döndü.
80'inci dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topun başına Talisca geçti. Talisca'nın düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.
87'nci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Talisca'nın ceza sahasından düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-4.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.