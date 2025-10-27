Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin gollerini En Nesyri ve Talisca kaydetti.

Ömer ŞULUL / GAZİANTEP, -

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Arda Kızıldağ (Dk. 75 Semih Güler), Abena, Melih Kabasakal (Dk. 82 N'diaye), Rodrigues, Perez (Dk. 46 Sorescu), Kozlowski (Dk. 75 Boateng), Lungoyi (Dk. 66 Yusuf Kabadayı), Camara, Maxim, Bayo

FENERBAHÇE: Ederson - Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 60 Levent Mercan), Alvarez (Dk. 55 Fred), İsmail Yüksek, Nene, Asensio (Dk. 60 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 55 Oğuz Aydın), En Nesyri (Dk. 76 Talisca)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Abena ( Gaziantep Fk )

GOLLER: Dk. 4 - Dk. 21 En Nesyri, Dk. 80 - Dk. 84 Talisca ( Fenerbahçe )

SARI KARTLAR: Sorescu, ( Gaziantep Fk ), Oosterwolde, Brown, Alvarez, Skriniar, Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe )

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada sağ köşeden serbest vuruş kullanan Fenerbahçe'de Kerem Aktüroğlu'nun ortası kaleci Burak Bozan'dan döndü. Pozisyonun devamında En Nesyri'nin vuruşu ağlara gitti: 0-1.

8'inci dakikada serbest vuruş kullanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Rodrigues'in vuruşu kaleci Ederson'da kaldı.

18'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan En Nesyri'nin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topa En Nesyri tekrar vurdu fakat meşin yuvarlak direkte kaldı.

21'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında İsmail Yüksek pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Asensio'ya verdi. Asensio'nun pasında müsait pozisyondaki En Nesyri'nin vuruşu ağlara gitti: 0-2.

43'üncü dakikada savunmada Oosterwolde topu taşıyarak ceza sahası çizgisine kadar getirdi. Oosterwolde'nin vuruşu kaleci Burak'ta kaldı.

52'nci dakikada Gaziantep FK'da sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Bayo'nun vuruşu kalecide kaldı.

57'nci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Nene'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Asensio'nun vuruşunu kaleci Burak ayağıyla çıkardı.

72'nci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında İsmail'in ara pasında topla buluşan En Nesyri'nin müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci Burak çıkardı.

79'uncu dakikada Fenerbahçe'de sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Burak kurtardı. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin şutu direkten döndü.

80'inci dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topun başına Talisca geçti. Talisca'nın düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

87'nci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Talisca'nın ceza sahasından düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-4.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.