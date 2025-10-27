Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Talisca iki gol atarken, En-Nesyri de bir gol kaydetti. Gaziantep FK'den Abena, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Rodrigues, Arda Kızıldağ (Dk.77 Semih Güler), Perez (Dk. 46 Sorescu) Abena, Melih Kabasakal (Dk. 82 Ndiaye), Kozlowski (Dk.77 Boateng) Maxim, Camara, Lungoyi (Dk.66 Yusuf Kabadayı), Bayo

Fenerbahçe : Ederson, Brown (Dk.60 Levent Mercan), Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Alvarez (Dk. 55 Fred), İsmail Yüksek, Asensio (Dk.60 Szymanski), Nene, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 55 Oğuz Aydın), En-Nesyri (Dk.77 Talisca)

Goller: Dk. 5, Dk. 21 En-Nesyri, Dk. 81, Dk. 88 Talisca ( Fenerbahçe )

Kırmızı Kart: Dk.86 Abena ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 71 Sorescu ( Gaziantep Fk ) Dk. 6 Brown, Dk.25 Alvarez, Dk.42 Skriniar, Dk. 47 İsmail Yüksek, Dk. 71 Oosterwolde ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.

49. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı.

53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahasında Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Fred'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Nene, ceza alanına koşan Asensio'ya aradan pasını çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Burak Bozan, golü ayağıyla önledi.

66. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Oğuz Aydın kaleci Burak Bozan'ı geçerek üstten aşırttı. Rodrigues topu gol çizgisinden çıkardı.

74. dakikada Fred'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.

81. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu kaleci Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.

88. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Semedo'nun ara pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

90+2. dakikada ceza sahası dışından Fred'in sert şutunda kalecinin müdehale ettiği top, direkten döndü. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin vuruşunda yine kaleci Burak, son anda dokunarak golü engelledi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
500
