Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 yenerek grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini Musaba, Cherif, Nene ve Brown kaydetti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Sangare, Abena, Mujakic, Rodriguies (Dk. 46 Lungoyi), Melih Kabasakal, Kozlowski (Dk. 84 Gidado), Sorescu (Dk. 73 Tayyip Talha Sanuç), Camara, Yusuf Kabadayı (Dk. 59 Bayo), Maxim (Dk. 83 Gasama)

Fenerbahçe : Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür (Dk. 88 Kamil Efe Üregen), Levent Mercan, Brown, Fred, Kante (Dk. 70 Oğuz Aydın), Guendouzi (Dk. 88 Alaettin Ekici), Musaba (Dk. 70 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 77 Nene)

Goller: Dk. 33 Musaba, Dk. 52 Cherif, Dk. 79 Nene, Dk. 85 Brown ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 27 Fred, Dk. 75 Brown ( Fenerbahçe ), Dk. 28 Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk )

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselirken, Gaziantep temsilcisi ise kupaya veda etti.

15. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Levent Mercan'ın sert vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın müdahalesiyle top üst direkten kornere çıktı.

33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kerem'in tekrar ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Musaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın sert vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan, meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

52. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Cherif'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin önce ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

79. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Brown'un yerden pasında topla buluşan Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3

85. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasında Brown, kontrol ettiği topu filelere gönderdi: 0-4

Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
