Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı Nene'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçta önemli anlar yaşandı, Fenerbahçe kaleye yakın pozisyonlar yakaladı.

Stat: Chobani

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Cherif

Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Kozlowski, Gassama, Perez, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı, Bayo, Maxim

Gol: Dk. 41 Nene (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 44 Nene (Fenerbahçe)

15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.

20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

Çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!