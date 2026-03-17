Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı Nene'nin 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Maçta önemli anlar yaşandı, Fenerbahçe kaleye yakın pozisyonlar yakaladı.
Stat: Chobani
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Cherif
Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Kozlowski, Gassama, Perez, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı, Bayo, Maxim
Gol: Dk. 41 Nene (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 44 Nene (Fenerbahçe)
15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.