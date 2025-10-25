Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başlattı. Antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlarken, bireysel çalışmalarla sona erdi.
VfB Stuttgart maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL
