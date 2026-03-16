Haberler

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 5 eksik ile sahaya çıkarken, son haftalardaki kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

5 eksik

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor.

Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek.

Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

6 isim sınırda

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

