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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kritik Maça Çıkıyor

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kritik Maça Çıkıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan maçta Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Derbi öncesi sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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