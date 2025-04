Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi, Taraftarlar Yönetimi İstifaya Çağırdı

Fenerbahçe kafilesi, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Takımı konaklayacağı otelin önünde karşılayan bir grup taraftar, sloganlar atarak yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertliler, saat 20.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelirken futbolcular otobüs ile aprondan çıkış yaparak kamp yapacağı otele geldi. Diğer yandan bir grup taraftar slogan atarak otel önünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu ise şöyle: "İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çaglar Soyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci,Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun"

Kritik maç öncesi 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda, Allan Saint- Maximin, Mert Müldür, Sofyan Amrabat hafif sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi sürdüğü için Gaziantep'e getirilmedi.

Karşılaşmada düdüğü Direnç Tonusluoğlu çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek. - GAZİANTEP