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Fenerbahçe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynayacağı Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Bu çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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