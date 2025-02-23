Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
Bomba iddia: Nilhan Osmanoğlu, AK Parti MKYK'da

Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isim
Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kritik Derbiye Çıkıyor

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kritik Derbiye Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Derbi öncesi eksik oyuncular ve takımın son durumuna dair bilgiler veriliyor.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Ligde son 3 sezonda şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibine karşı kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 6 puan geride yer alıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve 57 puan topladı. Kanarya, derbiden zaferle ayrılarak puan farkını 3'e indirip yarışta iddiasını artırmak istiyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in tedavileri sürüyor. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun derbide kadroda olması bekleniyor.

Deplasman karnesi

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, 27 puan topladı. Rakip fileleri 32 kez havalandıran sarı-lacivertliler kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kazandı. Kanarya, dış sahada kazandığı 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3'er puan aldı.

Ligin en golcü takımı

Fenerbahçe'nin, 7 maçlık galibiyet serisinde 2.85 gol ortalaması yakaladı. Oynadığı 23 maçında 22'sinde fileleri havalandırmayı başaran sarı-lacivertliler 60 gol kaydetti. Bu alanda da ligin en golcü takımı olarak bulunuyor.

Yeni transferlerin derbi heyecanı

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Milan Skriniar ve Anderson Talisca, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Eylül ayında takıma katılan Filip Kostic de ilk kez Galatasaray'a karşı mücadele verecek. Kostic, sezonun ilk yarısında oynanan maçta kadroda yer almadı.

Kostic ve Mert Hakan sınırda

Fenerbahçe'de Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
img

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
img

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt

İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ortalığı karıştıran iddia

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.