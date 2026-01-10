Fenerbahçe: 0-1 (İlk yarı)

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinin ilk yarısını sarı-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.

Galatasaray karşılaşmaya; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'iyle çıktı. Fenerbahçe ise; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde topa daha fazla hakim olan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe oldu. Galatasaray, 24'üncü dakikada etkili geldi. Soldan Leroy Sane'nin kullandığı serbest vuruşta arka direğe açılan topa Mauro Icardi kafayla vurdu. Kaleci Ederson'dan seken topu kale önünde Davinson Sanchez tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe, 28'inci dakikada öne geçti. Levent Mercan'dan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Matteo Guendouzi'nin sağına çektikten sonra yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Fenerbahçe, 45'inci dakikada Levent Mercan ile gole yaklaştı. Anthony Musaba'nın sağdan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sol çaprazında önüne düşen topa bekletmeden vuran Levent Mercan'ın şutunu kaleci Günay Güvenç kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.