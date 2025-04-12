Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe, Sultanlar Ligi Playoff serisi yarı finali ikinci maçında Galatasaray'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi yarı final serisi 2. maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı.
Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.
Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.