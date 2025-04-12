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Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi

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Fenerbahçe, Sultanlar Ligi Playoff serisi yarı finali ikinci maçında Galatasaray'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi yarı final serisi 2. maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti ve seriyi son maça taşıdı.

Vodafone Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü ve son maçı 14 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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