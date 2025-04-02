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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Pascal Müller Oldu

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide Video Yardımcı Hakem olarak Alman hakem Pascal Müller görev alacak. Maç 20.45'te Ülker Stadyumu'nda başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman hakem Pascal Müller oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Ezeli rakipler arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oturacak. Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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