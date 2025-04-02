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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin video yardımcı hakemi Alman Pascal Müller oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isim açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada Alman Pascal Müller, VAR olarak görev alacak. Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yapacak.

İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ

Geçen sezonun ortasından itibaren önemli müsabakalara yabancı VAR hakemleri getiren TFF, Alman hakemi ilk kez Türkiye'ye davet etti.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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