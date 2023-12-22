Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
KARİYERİNDE BİR İLK
Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak.
KAZANAN TAKIM BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK
Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Kazanan takım rakibiyle arasındaki puan farkını açacak.
İşte haftanın hakemleri;
- Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
- Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
- Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
- Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
- Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
- Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
- Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk