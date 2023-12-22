Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

KARİYERİNDE BİR İLK

Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak.

KAZANAN TAKIM BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Kazanan takım rakibiyle arasındaki puan farkını açacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

İşte haftanın hakemleri;

  • Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
  • Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
  • Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
  • Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
  • Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
  • Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
  • Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
  • Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk
Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

1000

Yorumlar (2)

Erkan Arslan:

Fenevrasylu SekizDas Kardeslermi Yönetecek? GS Simdiden Gecmis Olsun

Yanıtla00
YİĞİT TÜRKALP:

YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULMAK.... ZORBAY KÜÇÜK DAHA İYİ KALIR.

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title