Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Yoğun Basın İlgisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi toplam 318 basın mensubu takip etti. Yurt içinden ve yurt dışından medya temsilcilerinin ilgisi dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi 318 basın mensubu takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, derbiye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Bu önemli müsabakaya muhabir, foto muhabir, kameraman ve yazar olarak toplam 318 basın mensubu akredite yaptırdı. Derbiyi ayrıca Filistin, Brezilya, Fransa, Avusturya, Almanya ve Slovenya'dan olmak üzere 15 yabancı medya da takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Derbiye damga vuran an! Kadıköy'de gol iptal edildi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.