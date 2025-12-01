Fenerbahçe-Galatasaray Derbisine Yoğun Basın İlgisi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi 318 basın mensubu takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, derbiye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Bu önemli müsabakaya muhabir, foto muhabir, kameraman ve yazar olarak toplam 318 basın mensubu akredite yaptırdı. Derbiyi ayrıca Filistin, Brezilya, Fransa, Avusturya, Almanya ve Slovenya'dan olmak üzere 15 yabancı medya da takip etti. - İSTANBUL