Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine İsmail Kartal'ın 3 değişikliğiyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine İsmail Kartal'ın 3 değişikliğiyle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaparken sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake derbi kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag ile oynanan maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Nathan Ake kadroda yer almazken Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi maça yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku ilk 11'de forma giydi.

Kaleyi Ederson'a emanet eden İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisinde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'ye görev verdi. Orta sahanın sağında Mason Greenwood, solunda Oğuz Aydın, 10 numara pozisyonunda ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Kartal'ın gol yollarındaki tercihi ise Romelu Lukaku oldu.

ARCHIE BROWN STOPERDE

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin kadroda yer almaması sebebiyle o bölgede Archie Brown forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında savunmanın ortasında görev yaptı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, derbinin kadrosunda yer almadı.

2 İSMİN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu ilk kez Galatasaray derbisi oynadı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Romelu Lukaku ve Mason Greenwood maça ilk 11'de başlayarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE GÖRSEL BÜTÜNLÜK

Fenerbahçe Kulübü, deplasman tribününde maçı izleyen taraftarlara sarı-lacivert bere ve lacivert yağmurluk dağıttı. Böylece deplasmanda tribününde görsel bütünlük sağlanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı

Karısından öyle bir şey istedi ki! Reddedilince dehşeti yaşattı
Vadi İstanbul otoparkında selin ardından bu görüntüler kaldı! Milyonluk çamura bulandı

Vadi İstanbul otoparkında selin ardından geriye bu görüntüler kaldı
ABD'de kuş gribi alarmı: 1 milyon tavuk itlaf edildi

Yüz binlercesi itlaf edildi: Yumurta zammı kapıda

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Rumeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş nişanlandı

Meclisin en genç milletvekili nişanlandı
İstanbul'da iş yerlerine kurşun yağdırıp 10 milyon liraya kadar haraç istediler! 13 gözaltı

Kurşunlayıp 10 milyon istediler! Silahı resepsiyona bırakmışlar
Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 Rus kurtarıldı

Gezmek için çıktıkları kale Rus turistlerin kabusu oldu
Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti

Parktaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri öldü, diğeri gözaltında
Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

Hızını alamayan güvenlikçinin yaptığına bakın
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz

Erdoğan'dan Kabine sonrası salvolar: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz