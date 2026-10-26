Fenerbahçe, Galatasaray derbisine İsmail Kartal'ın 3 değişikliğiyle başladı

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag ile oynanan maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Nathan Ake kadroda yer almazken Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi maça yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku ilk 11'de forma giydi.

Kaleyi Ederson'a emanet eden İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisinde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'ye görev verdi. Orta sahanın sağında Mason Greenwood, solunda Oğuz Aydın, 10 numara pozisyonunda ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Kartal'ın gol yollarındaki tercihi ise Romelu Lukaku oldu.

ARCHIE BROWN STOPERDE

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin kadroda yer almaması sebebiyle o bölgede Archie Brown forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray karşısında savunmanın ortasında görev yaptı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 2 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, derbinin kadrosunda yer almadı.

2 İSMİN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu ilk kez Galatasaray derbisi oynadı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Romelu Lukaku ve Mason Greenwood maça ilk 11'de başlayarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE GÖRSEL BÜTÜNLÜK

Fenerbahçe Kulübü, deplasman tribününde maçı izleyen taraftarlara sarı-lacivert bere ve lacivert yağmurluk dağıttı. Böylece deplasmanda tribününde görsel bütünlük sağlanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı