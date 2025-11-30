Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde Liderlik Hedefliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Galatasaray derbisini kazanarak galibiyet serisini sürdürmek ve liderliği almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Kanarya, taraftarı önünde oynayacağı derbide yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, ezeli rakibini yenmesi halinde de liderlik koltuğuna oturacak.

Sarı-lacivertliler ligde mağlup olmadı

Fenerbahçe, ligde 13 haftada 31 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda olan sarı-lacivertliler, son 5 maçını da kazandı. Kanarya, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı.

5 maçlık galibiyet serisi

Ligde 5 Ekim'de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı puan kaybı sonrası Fenerbahçe daha sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 18 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

En golcü takım

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 30 gol gönderdi. Fenerbahçe; Göztepe ve Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı 2 maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Asensio'dan son 5 maçta 7 gollük katkı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, takımın yükselişinde en önemli pay sahibi oldu. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i

11'de olmak üzere 9 karşılaşmada forma giyerken, 6 gole imza attı. Asensio, son 5 maçta ise 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

7 futbolcu ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Kaleci Ederson ile birlikte Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Archie Brown, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, Trendyol Süper Lig'de ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıktı. Söz konusu futbolcular, bu kez de Galatasaray derbisi deneyimi yaşayacak.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ligde 7 kez derbi oynadı. Kerem bu kez sarı-lacivertli formayla derbiye çıkacak.

Oosterwolde sınırda

Kanarya'da derbi öncesi cezalı futbolcu bulunmazken, tedavisi süren Çağlar Söyüncü'nün kadroda olup, olmamasına teknik heyet karar verecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL