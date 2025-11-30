Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde Liderlik Hedefliyor

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde Liderlik Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbide liderliği ele geçirmek ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin ligdeki başarıları dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Galatasaray derbisini kazanarak galibiyet serisini sürdürmek ve liderliği almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Kanarya, taraftarı önünde oynayacağı derbide yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe, ezeli rakibini yenmesi halinde de liderlik koltuğuna oturacak.

Sarı-lacivertliler ligde mağlup olmadı

Fenerbahçe, ligde 13 haftada 31 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda olan sarı-lacivertliler, son 5 maçını da kazandı. Kanarya, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı.

5 maçlık galibiyet serisi

Ligde 5 Ekim'de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı puan kaybı sonrası Fenerbahçe daha sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 18 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

En golcü takım

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 30 gol gönderdi. Fenerbahçe; Göztepe ve Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı 2 maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Asensio'dan son 5 maçta 7 gollük katkı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, takımın yükselişinde en önemli pay sahibi oldu. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i

11'de olmak üzere 9 karşılaşmada forma giyerken, 6 gole imza attı. Asensio, son 5 maçta ise 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

7 futbolcu ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Kaleci Ederson ile birlikte Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Archie Brown, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, Trendyol Süper Lig'de ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıktı. Söz konusu futbolcular, bu kez de Galatasaray derbisi deneyimi yaşayacak.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ligde 7 kez derbi oynadı. Kerem bu kez sarı-lacivertli formayla derbiye çıkacak.

Oosterwolde sınırda

Kanarya'da derbi öncesi cezalı futbolcu bulunmazken, tedavisi süren Çağlar Söyüncü'nün kadroda olup, olmamasına teknik heyet karar verecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.