Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Kadıköy'de Trafik Yoğunluğu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de stada yönelen taraftarlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de trafik yoğunluğu oluştu. Dron ile görüntülenen yollarda, stada yönelen taraftarlar nedeniyle bazı ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğunluk sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor