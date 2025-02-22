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Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı öncesinde antrenman yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakat oyuncular Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku da sahada yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Ülker Stadyumu'nda yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ise bugün yapılan idmanla birlikte saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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