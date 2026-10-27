Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup olunca Kartal taraftardan özür diledi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bize yakışmayan bir ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık. Baskılı oynamaya çalıştık bir gol bulduk. Burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kendilerine yakışmayan bir ilk yarı oynadıklarını belirten İsmail Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bize yakışmayan bir ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık. Baskılı oynamaya çalıştık bir gol bulduk. Burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Bu maçı kapattık. Bundan sonra oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız" sözlerini sarf etti.

Maç içerisindeki oyuncu tercihleri ve değişiklikleri hakkında konuşan Kartal, "Biz teknik ekip olarak böyle bir karar verdik. Önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki maçları oynayarak, iyi sonuçlar alarak taraftarlara kendimizi affettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'DERBİ KAZANMADAN BU LİGDE ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR'

Derbi kazanmadan da şampiyon olabileceklerini aktaran İsmail Kartal, "Şu anda daha sezonun bitmesini çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarısında da oynanması gereken maçları var. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunabiliyor. Bu sene biz de olabiliriz" dedi.

Son olarak taraftardan özür dileyen Kartal, "Çok üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Galatasaray ve Amedspor ile 6-7 puanlık fark var. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir şey değil. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Kötüydük bu akşam" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı