Fenerbahçe, futbolcularına teklif bekliyor! İşte belirlenen bonservis bedelleri - Haberler

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Fenerbahçe, futbolcularına teklif bekliyor! İşte belirlenen bonservis bedelleri

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kadroyu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bazı futbolcularıyla da yol ayrılığına gitmeye hazırlanıyor.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular ile yol ayrılığına gidilecek. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, başta Meyer ve Caulker olmak üzere birçok futbolcunun satış bedeli belirlendi.

Fenerbahçe, futbolcularına teklif bekliyor! İşte belirlenen bonservis bedelleri

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELLERİ

  • Berisha: 7 M€
  • Zajc: 7 M€
  • Pelkas: 6 M€
  • Valencia: 4 M€
  • Tisserand: 3 M€
  • Lemos: 1 M€
  • Novak: 500 B€
  • Caulker: bonus + satıştan pay
  • Meyer: bonus + satıştan pay
Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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