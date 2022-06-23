Fenerbahçe, futbolcularına teklif bekliyor! İşte belirlenen bonservis bedelleri

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular ile yol ayrılığına gidilecek. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, başta Meyer ve Caulker olmak üzere birçok futbolcunun satış bedeli belirlendi.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELLERİ

Berisha: 7 M€

Zajc: 7 M€

Pelkas: 6 M€

Valencia: 4 M€

Tisserand: 3 M€

Lemos: 1 M€

Novak: 500 B€

Caulker: bonus + satıştan pay

Meyer: bonus + satıştan pay

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