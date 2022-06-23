Fenerbahçe, futbolcularına teklif bekliyor! İşte belirlenen bonservis bedelleri
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kadroyu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bazı futbolcularıyla da yol ayrılığına gitmeye hazırlanıyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular ile yol ayrılığına gidilecek. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, başta Meyer ve Caulker olmak üzere birçok futbolcunun satış bedeli belirlendi.
İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELLERİ
- Berisha: 7 M€
- Zajc: 7 M€
- Pelkas: 6 M€
- Valencia: 4 M€
- Tisserand: 3 M€
- Lemos: 1 M€
- Novak: 500 B€
- Caulker: bonus + satıştan pay
- Meyer: bonus + satıştan pay
Haberler.com - Spor