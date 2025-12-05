Haberler

UEFA, Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçı sırasında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran, UEFA tarafından 2 maç ceza aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'nci haftasında 1-1 sonuçlanan Ferencvaros maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Jhon Duran'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5'nci haftasında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 kaldığı karşılaşmanın sonlarında kırmızı kartla oyun dışı kalan Jhon Duran'ın cezası açıklandı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Duran'a 2 maç ceza verdi.

Bu nedenle golcü oyuncu Brann ve Aston Villa maçlarında oynayamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
