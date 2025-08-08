Fenerbahçe, Feyenoord Maçının Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Can Bartu Tesisleri'nde yoğun antrenman yaparak fiziksel kondisyonunu artırıyor.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Feyenoord ile oynadığımız maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ilerleyen bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor