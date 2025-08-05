Fenerbahçe, Feyenoord Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollandalı temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesi Portekizli teknik adam, sahanın ortasında futbolcularla kısa bir motivasyon konuşma gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 8'e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Feyenoord maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıklarını atlatan Anderson Talisca takımla antrenmanda yer alırken, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ise düş koşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, bugün saat 14.30'da özel uçakla Hollanda'ya gidecek. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş, Stadion Feyenoord de Kuip'te TSİ 19.15'te basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL